Profitez de la soirée pour découvrir ou redécouvrir l’exposition « L’accroche-coeur, voyages dans la collection de Nathalie Casabo-Emprin » Samedi 13 mai, 20h00 Musée Nicéphore Niépce Entrée libre

Photographe de formation, galeriste, agent de photographe, Nathalie Casabo-Emprin a mis son énergie et sa passion au service des artistes et de la photographie.

A l’origine de la découverte de nombreux photographes, elle fonde son agence-galerie NCE Photographie Contemporaine en 1995. Elle y défend les intérêts de jeunes artistes (Bourguedieu, Géraud,…) d’artistes étrangers (Minkkinen, Puranen,…), d’artistes reconnus (Boubat, Clergue, Dieuzaide), ou d’artistes considérés comme subversifs (Carhaix, Hédan, Van Dinther,…). Sa collection de photographies est en dépôt au musée Nicéphore Niépce depuis 2017. Après une étude minutieuse du fonds, le musée accueille Nathalie Casabo-Emprin pour un accrochage original, rétrospective des expositions qu’elle a réalisées et des coups de cœur qui ont jalonné son parcours.

Musée Nicéphore Niépce 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 48 41 98 http://www.museeniepce.com Fondé en 1974 à Châlon-sur-Saône, ville de naissance de l’inventeur de la photographie, le Musée Nicéphore Niépce a constitué en près de trente cinq ans d’existence l’une des collections photographiques les plus originales en Europe. Des premières héliographies de Nicéphore Niépce aux technologies numériques, cette collection de plus de trois millions d’images raconte les multiples histoires de la photographie dans son aventure esthétique et documentaire, mais aussi dans ses usages populaires et commerciaux. Le musée se donne pour mission d’établir un rapport entre les inventeurs, les pionniers et les créateurs d’aujourd’hui et tourne sa réflexion vers l’analyse de l’image dans une acceptation plus globale : ses applications, ses effets, ses codes. Des dispositifs interactifs et des films pédagogiques visent à replacer le public au centre du discours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Vue de salle exposition Nathalie Casbo-Emprin © musée Nicéphore Niépce