Écoutez des images / Musiphore Musée Nicéphore Niépce, 13 mai 2023, Chalon-sur-Saône.

Écoutez des images / Musiphore Samedi 13 mai, 20h00 Musée Nicéphore Niépce Entrée libre

Le projet Musiphore est un dispositif créatif imaginaire qui génère des chansons en se nourrissant d’images photographiques. Chaque étudiant de la classe de chant musiques actuelles du Conservatoire du Grand Chalon a choisi une photographie issue des fonds du musée Nicéphore Niépce pour en extraire des matériaux vocaux et musicaux qu’il a travaillés avec les outils qui lui sont propres. En résultent des formats courts, accompagnés de projections des sources photographiques.

Séance toutes les 30 minutes

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régionall du Granc chalon

Musée Nicéphore Niépce 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 48 41 98 http://www.museeniepce.com Fondé en 1974 à Châlon-sur-Saône, ville de naissance de l’inventeur de la photographie, le Musée Nicéphore Niépce a constitué en près de trente cinq ans d’existence l’une des collections photographiques les plus originales en Europe. Des premières héliographies de Nicéphore Niépce aux technologies numériques, cette collection de plus de trois millions d’images raconte les multiples histoires de la photographie dans son aventure esthétique et documentaire, mais aussi dans ses usages populaires et commerciaux. Le musée se donne pour mission d’établir un rapport entre les inventeurs, les pionniers et les créateurs d’aujourd’hui et tourne sa réflexion vers l’analyse de l’image dans une acceptation plus globale : ses applications, ses effets, ses codes. Des dispositifs interactifs et des films pédagogiques visent à replacer le public au centre du discours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:29:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:29:00+02:00

Ischia, 1962 © Jacques Derome