Visite Découverte Maillé-Brézé 16 et 17 septembre Musée Naval Maillé Brézé Nantes 3 € Visite découverte du Maillé-Brézé.

Durée 30 minutes environs (principalement extérieur) L’escorteur d’escadre Maillé Brézé Musée Naval et Monument historique depuis 1991 et un des éléments majeur du patrimoine maritime à Nantes . Ancien Fleuron de la Marine Nationale , le Maillé Brézé fait partie d’une série de 18 escorteurs d’escadre, type Surcouf, construits dans les années 1950. D’une longueur de 132,65 mètres, pour une largeur de 12,70 mètres et un tirant d’eau de 5,80 mètres, son déplacement à pleine charge était de 3 900 tonnes. Servi par un équipage de 277 hommes dont 17 officiers, 100 officiers mariniers et 160 marins , ses 63 000 chevaux de puissance lui permettaient d’atteindre une vitesse de 33 nœuds avec un rayon d’action de 4 100 nautiques (soit 6 600 Kms). Musée Naval Maillé Brézé quai de la Fosse 44487 NANTES Nantes 44487 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0979183351 http://www.maillebreze.fr https://www.facebook.com/maille.breze Ancien Fleuron de la Marine Nationale, le Maillé-Brézé fait partie d’une série de 18 escorteurs d’escadre, type Surcouf, construits dans les années 1950. visites de 14 H à 18 H Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Musée Naval Maillé Brézé quai de la Fosse 44487 NANTES Nantes 44487 Loire-Atlantique 0979183351 http://www.maillebreze.fr

