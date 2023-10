Cet évènement est passé Musée national Picasso-Paris Musée national Picasso-Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Musée national Picasso-Paris Musée national Picasso-Paris Paris, 13 mai 2023, Paris. Musée national Picasso-Paris Samedi 13 mai, 18h00 Musée national Picasso-Paris Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dernière entrée à 23h30. Le Musée national Picasso-Paris ouvre exceptionnellement ses portes pour une nocturne gratuite à l’occasion de la Nuit européenne des musées 2023.

Au programme, de nombreuses expositions dans tous les étages du musée :

Niveau -1 : « Pierre Moignard »

Niveau 0 : « Faith Ringgold. Black is beautiful »

Niveau 1, 2 et 3 : « Célébration Picasso. La Collection prend des couleurs ! » Musée national Picasso-Paris 5 rue de Thorigny 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Île-de-France 01 85 56 00 36 https://www.museepicassoparis.fr/ Situé au cœur de Paris, dans le quartier historique et tendance du Marais, le Musée national Picasso-Paris est un incontournable des grands musées parisiens. Il est installé au sein de l’hôtel Salé, un magnifique hôtel particulier du XVIIe siècle. Ce monument historique classé constitue un écrin prestigieux pour accueillir la plus grande collection d’œuvre de Picasso au monde. Traversant toutes les périodes et tous les domaines de la création de Picasso, la collection du Musée national

Picasso-Paris permet aussi l’évocation du processus créatif de l’artiste, à travers esquisses, études, croquis, carnets de dessins, gravures, photographies, livres illustrés, films… Venez explorer la richesse de la création picassienne et faites de votre rencontre avec les œuvres un moment unique. Ligne 1 : Arrêt Saint-Paul / Ligne 8 : Arrêt Saint-Sébastien Froissart / Ligne 8 : Arrêt Chemin Vert Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée national Picasso-Paris Adresse 5 rue de Thorigny 75003 Paris Ville Paris Lieu Ville Musée national Picasso-Paris Paris latitude longitude 48.85987;2.362115

Musée national Picasso-Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/