NOCTURNE | Musée Picasso : Concerts « Black is beautiful » et « Rayures bayadères » Musée national Picasso, 4 mai 2023, Paris. NOCTURNE | Musée Picasso : Concerts « Black is beautiful » et « Rayures bayadères » Jeudi 4 mai, 18h00 Musée national Picasso Billetterie sur museepicassoparis.fr À l’occasion des expositions « Faith Ringgold. Black is beautiful » et « Célébration Picasso, la collection prend des couleurs. Direction artistique : Paul Smith » au musée PICASSO, le chef d’orchestre Clément Mao – Takacs et Secession orchestra vous proposent une Nocturne exceptionnelle le jeudi 4 mai 2023.

Une dizaine de musiciens et la soprano Axelle Fanyo ponctueront la soirée de 4 concerts exceptionnels sur le thème de « Black is beautiful » et des « Rayures bayadères » pour vous faire (re)découvrir George Gershwin, Claude Debussy, Georges Bizet, Manuel de Falla …, dans un cadre d’exception. CONCERT⎪« Black is beautiful » [Faith Ringgold]

☛ 18h à 18h30 & 20h à 20h30 CONCERT⎪ « Rayures bayadères » [Paul Smith]

☛ 19h à 19h30 & 21h à 21h30 ★ Axelle Fanyo, soprano

★ SECESSION ORCHESTRA

Musée national Picasso 5 rue de Thorigny 75003 Paris

2023-05-04T18:00:00+02:00 – 2023-05-04T22:00:00+02:00 concert nocturne

