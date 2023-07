Visite libre du musée Musée national Jean-Jacques-Henner Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre du musée 16 et 17 septembre Musée national Jean-Jacques-Henner Entrée libre (réservation conseillée)

Le musée national Jean-Jacques Henner a la particularité d’être installé dans l’ancienne demeure du peintre du peintre-décorateur Guillaume Dubufe (1853-1909). Son architecture est typique des hôtels particuliers de la Plaine Monceau de la fin du XIXe siècle,. Il présente donc le double intérêt d’être à la fois un musée de peinture consacré à un grand artiste, et de par son architecture et son histoire, le témoignage d’un pan oublié de l’histoire de Paris. Le visiteur est ainsi invité à découvrir l’univers fascinant et intime de Jean-Jacques Henner (1829-1905) tout en goûtant le charme d’un lieu emblématique.

En proposant une programmation riche et éclectique promouvant les jeunes compagnies, et en accueillant chaque année un artiste en résidence, ce musée-maison d’artistes aux trois ateliers s’inscrit également dans une dynamique perpétuant la tradition d’un lieu dédié aux arts et à la création.

Le visiteur pourra également découvrir l’exposition-dossier « Hommage aux fondateurs. Jules Henner et Marie Henner-Dujardin » qui met en lumière ce couple de donateurs aux origines du musée.

Musée national Jean-Jacques-Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France Situé dans le quartier de la plaine Monceau, l'hôtel particulier qui abrite aujourd'hui le musée consacré au peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905) est à l'origine la demeure et l'atelier de Guillaume Dubufe (1853-1909). L'édifice est remarquable par ses décors et ses éléments architecturaux empruntés à différentes époques et civilisations. Les collections du musée retracent, de son Alsace natale à Paris où Jean-Jacques Henner a fait carrière, en passant par la Villa Médicis où il a séjourné après l'obtention du Grand prix de Rome de de peinture, l'itinéraire d'un artiste considéré au début du XXe siècle comme l'un des plus importants de son temps. Métro Malesherbes (ligne 3) / Monceau (ligne 2)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Hartl-Meyer