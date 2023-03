Sublimer la matière Musée national Jean-Jacques Henner Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Sublimer la matière Musée national Jean-Jacques Henner, 1 avril 2023, Paris. Sublimer la matière Samedi 1 avril, 14h00 Musée national Jean-Jacques Henner L’atelier propose aux participants d’explorer la matière en peinture.

Grâce à des outils inattendus, ils pourront créer plusieurs échantillons mettant en lumière la matière.

Pour tous publics à partir de 10 ans. Maximum 15 personnes.

Atelier sur réservation / tarif unique 10€ : https://henner–reverent-kalam-debc28.netlify.app/offers/atelier-de-la-matiere L’Atelier Konstantin est un atelier de peinture en décors créé par Béatrice Algazi.

Après 10 ans de travail au service de la mise en scène et de la scénographie au théâtre, elle établit en 2015 cette entreprise dans le 17ᵉ arrondissement de Paris.

L’Atelier Konstantin propose des travaux de peinture décorative ainsi que des décors en volume pour l’architecture, la scénographie et le cinéma. L’Atelier est spécialisé dans l’imitation et la création de matières : imitation marbre, bois, pierre, bronze, dorure, patines, enduits, fresques…

Musée national Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers, 75017 Paris Paris 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Île-de-France

