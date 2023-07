Visite libre : Delacroix et les arts. Un « pont mystérieux » Musée national Eugène-Delacroix Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre : Delacroix et les arts. Un « pont mystérieux » 16 et 17 septembre Musée national Eugène-Delacroix La réservation d’un créneau de visite est fortement recommandée.

Seule la réservation garantit l’entrée au musée les jours de forte affluence.

Le musée Delacroix ouvre ses portes jusqu’à 19h dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

A cette occasion, venez découvrir la toute nouvelle présentation thématique des collections Delacroix et les arts. « Un pont mystérieux » qui vous invite à parcourir l’œuvre du peintre romantique et à remonter aux sources du processus créatif d’un des plus grands artistes du XIXe siècle. Dans l’ancien appartement du peintre, découvrez comment Delacroix a fait du théâtre et de la musique une véritable source d’inspiration et admirez ses portraits qui évoquent la place du spectateur. Dans l’atelier du peintre, c’est le lien entre littérature et peinture qui est mis à l’honneur.

Les agents du musée, tous aussi passionnés que passionnants, vous acceuillent tout au long du weekend pour vous parler de Delacroix, des arts et de l’histoire du musée, dernier lieu de vie et de création du peintre romantique.

A cette occasion, venez découvrir la toute nouvelle présentation thématique des collections Delacroix et les arts. « Un pont mystérieux » qui vous invite à parcourir l'œuvre du peintre romantique et à remonter aux sources du processus créatif d'un des plus grands artistes du XIXe siècle. Dans l'ancien appartement du peintre, découvrez comment Delacroix a fait du théâtre et de la musique une véritable source d'inspiration et admirez ses portraits qui évoquent la place du spectateur. Dans l'atelier du peintre, c'est le lien entre littérature et peinture qui est mis à l'honneur.

Situé rue de Fürstenberg, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, le Musée national Eugène-Delacroix est installé au sein de l'appartement et de l'atelier où Delacroix déménagea en décembre 1857. Sauvé dans les années 1930 grâce à l'engagement de grands artistes et de personnalités intellectuelles, réunis autour du peintre Maurice Denis, ce lieu exceptionnel et singulier devient un musée associatif, puis un Musée national en 1971 ; il est rattaché à l'Établissement public du Musée du Louvre depuis 2004. Il est un des très rares ateliers d'un grand artiste conservé, dans sa disposition initiale. Le musée Delacroix réunit un ensemble de collections liées au peintre français – peintures, pastels, dessins, lithographies, ainsi qu'un ensemble important de lettres et de souvenirs. Lieu de mémoire – Eugène Delacroix y mourut le 13 août 1863 -, le musée est aussi un lieu intime où la rencontre avec l'esprit de la création de l'artiste est sensible. L'accrochage renouvelé de ses collections permet aux visiteurs de découvrir des œuvres différentes au fil des mois. Une grande exposition annuelle y est organisée, autour de thèmes liés à la création du peintre. L'atelier dans le jardin fut construit à la demande de Delacroix ; sa grande façade vitrée sur le jardin s'orne de moulages d'œuvres antiques. La rénovation récente du jardin offre aux visiteurs un havre de paix et de calme au cœur de Paris. Elle permet aussi de découvrir les goûts floraux de Delacroix, dans une réinvention fidèle à l'esprit du jardin qu'il conçut lors de son installation. A l'occasion des Journées du patrimoine, venez découvrir les lieux chers à Delacroix et ce qu'ils sont devenus, près de 150 ans après la mort de l'artiste. Une promenade touristique est proposée au visiteur, afin d'identifier les processus de patrimonialisation qui font qu'un lieu reste ou non un lieu important dans l'histoire d'une ville ou d'un pays.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Musée du Louvre / Olivier Ouadah