Atelier Origami chez Delacroix Musée national Eugène-Delacroix, 3 juin 2023, Paris.

Atelier Origami chez Delacroix Samedi 3 juin, 15h30 Musée national Eugène-Delacroix 5 euros (tarif unique), réservation obligatoire

L’art du pliage japonais inspiré par les fleurs du jardin d’Eugène Delacroix !

Accompagnés de notre intervenant, venez transformer, sous vos doigts, le papier en une multitudes de fleurs aux formes et aux couleurs variées. Seul, en famille ou entre amis, essayez-vous à l’art de l’origami, en vous inspirant du jardin de Delacroix, et repartez avec vos plus beaux pliages !

Musée national Eugène-Delacroix 6 rue de Fürstenberg 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 44 41 86 50 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.musee-delacroix@louvre.fr »}] Musée national Eugène Delacroix, atelier et appartement du peintre. le jardin du musée a été rénové en 2012, sous la conduite des jardiniers des Tuileries. Il renoue avec le goût pour les fleurs du peintre. Métro : Saint-Germain-des-Prés (ligne 4) / Mabillon (ligne 10) Bus : lignes 39, 63, 70, 86, 95, 96 Parcs de stationnement : rue des Saints-Pères (face à la faculté de médecine) carrefour Saint-Germain-des-Prés / rue de Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

© musée du Louvre