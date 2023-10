Delacroix et les arts. « Un pont mystérieux » Musée national Eugène-Delacroix Paris, 13 mai 2023, Paris.

Delacroix et les arts. « Un pont mystérieux » Samedi 13 mai, 17h30 Musée national Eugène-Delacroix Réservation fortement conseillée

Profitez de la Nuit européenne des musées pour découvrir le musée Delacroix dans une ambiance intime et chaleureuse.

Partez à la découvrir des collections du musée présnetées dans les salles autour d’une même thématique : Delacroix et les arts. « Un pont mystérieux ».

Du théâtre à la musique en passant par la littérature, Eugène Delacroix se passionne pour l’art sous toutes ses formes et sait s’en inspirer, en faisant appel à sa mémoire et à son imagination pour s’éloigner d’un travail d’illustration fidèle et donner naissance à des compositions originales. Dans cette présentation thématique de ses collections, le musée national Eugène-Delacroix invite ainsi ses visiteurs à traverser « le pont mystérieux » que Delacroix aimait à créer entre son art et leurs regards.

Musée national Eugène-Delacroix 6 rue Fürstenberg 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 01 44 41 86 50 http://www.musee-delacroix.fr https://www.facebook.com/MuseeEugeneDelacroix;https://twitter.com/museelouvre [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3ocbVvx »}] [{« link »: « https://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/expositions/ »}] Le musée Eugène Delacroix est situé dans le dernier appartement et le dernier atelier d’Eugène Delacroix. Il s’y est installé en décembre 1857 et y est mort en août 1869. Lieu de mémoire, le musée est un lieu magique et singulier où le visiteur peut découvrir, de manière intime et sensible, l’œuvre de Delacroix. Métro Saint-Germain-des-Prés / Mabillon Bus 39, 63, 70, 86, 95, 96 Parcs de stationnement : rue des Saints-Pères (face à la faculté de médecine), carrefour Saint-Germain-des-Prés/rue de Rennes Taxis : carrefour Saint-Germain-des-Prés/ rue de Rennes Ouverture tous les jours sauf le mardi, de 9h30 à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

© musée du Louvre / Thibaud Voisin