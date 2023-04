Un parcours sur l’histoire des jardins à travers les œuvres du château de Pau Musée national et Domaine du Château de Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Un parcours sur l’histoire des jardins à travers les œuvres du château de Pau Musée national et Domaine du Château de Pau, 13 mai 2023, Pau. Un parcours sur l’histoire des jardins à travers les œuvres du château de Pau Samedi 13 mai, 20h00 Musée national et Domaine du Château de Pau L’entrée au musée national est libre et gratuite, des escaliers vous conduisent aux étages, prévoir son smartphone A vos smartphones ! Les jardins paysagés des domaines royaux ont suivi au cours du temps les modes dictées par les usages comme par les prescriptions poétiques des auteurs. Ainsi, l’esthétique des jardins se caractérise au fil du temps par des attributs et un mobilier spécifiques et évolutifs dont on trouve trace dans les œuvres. Par ailleurs, les jardins ont souvent abrité les amours du roi que les collections mettent en lumière. Ce parcours ludique propose de résoudre des énigmes numériques. C’est aussi l’occasion de redécouvrir le château sur un cheminement inédit, qui vous en apprendra plus sur les jardins. Vous ne déambulerez plus dans le domaine du château de la même façon ! Musée national et Domaine du Château de Pau Rue du château, 64000 Pau, France Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 82 38 00 http://www.chateau-pau.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:15:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:15:00+02:00 © JF Lairez

Détails Catégories d’Évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Musée national et Domaine du Château de Pau Adresse Rue du château, 64000 Pau, France Ville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Musée national et Domaine du Château de Pau Pau

Musée national et Domaine du Château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Un parcours sur l’histoire des jardins à travers les œuvres du château de Pau Musée national et Domaine du Château de Pau 2023-05-13 was last modified: by Un parcours sur l’histoire des jardins à travers les œuvres du château de Pau Musée national et Domaine du Château de Pau Musée national et Domaine du Château de Pau 13 mai 2023 Musée national et Domaine du Château de Pau Pau Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques