Le château met l’artisanat d’art à l’honneur

Pour le château de Pau, les JEMA commencent le vendredi!

Dès vendredi 31 mars, à l’occasion de la nouvelle édition des JEMA, le château de Pau vous convie à une visite à deux voix : « Quand la porcelaine contribue à magnifier un palais royal et impérial ».

Au cours d’une déambulation dans les salles, vous découvrirez les différentes techniques de fabrication de cet art alliant le feu et la terre. Les vases décoratifs des salles d’apparat et les pièces du cabinet de toilette de l’Impératrice comptent parmi les productions des plus prestigieuses manufactures françaises mises à contribution pour rehausser l’apparat d’une résidence de pouvoir. Mais au-delà des formes et des styles, cette visite vous dévoilera les secrets des différentes campagnes de restauration menées par le musée sur ces collections aussi élégantes que fragiles.

Isabelle animera avec Nathalie Floch, conférencière de la RMNGP en poste au Musée national et domaine du château de Pau, deux séances exceptionnelles, les réservations ont lieu via les conditions de réservation sur la fiche « [Rendez-vous d’Exception] Sublimer par la porcelaine ».

Mme Isabelle Ducassou, restauratrice d’oeuvres en céramique qui officie à Bordeaux depuis 1999 dans l’atelier Passé Recomposé, est bien connue sous les voûtes du château d’Henri IV, car c’est elle qui a su redonner son éclat au vase dit de Bordeaux.

Connaissez-vous la passementerie?

Samedi 1er et dimanche 2 avril, le musée national vous incite à découvrir deux chantiers de restauration patrimoniale et trois manufactures d’étoffes d’ameublement qui collaborent régulièrement avec le château. Les réservations ont lieu via les conditions de réservation sur la fiche « [Rendez-vous d’Exception] Lever de rideaux sur la passementerie ». Ambassadrices du luxe et du raffinement à la Française, ces maisons sont autant attachées à la transmission qu’à l’innovation. Au cours de cette visite, une technicienne d’art, Mme Florence Pajard, vous accompagnera au travers des salles dont les rideaux et les passementeries ont été récemment retissés ou repris. Elle vous dévoilera les secrets de son intervention au côté de ces trois grandes maisons, mêlant savoir-faire et créativité. Ce sera ainsi l’occasion d’une excursion entre sensibilisation aux techniques, aux éléments d’un vocabulaire aussi riche que spécifique et la découverte d’un univers hors du commun.

Ce week-end, plongez les mains dans la terre

Des technicien-nes d’art du domaine du château de Pau animeront également un atelier tout public pour partager leur savoir-faire en toute convivialité. Détenteurs de pratiques en vigueur dans les domaines nationaux français, ces agents présenteront les spécificités de leur travail.

A votre tour, venez apprendre le geste précis du rempotage, pour repartir, prix de votre effort, avec la plante que vous aurez ainsi choyée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:30:00+02:00 – 2023-03-31T11:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

artisanat d’art restauratrice de porcelaine

JF Lairez