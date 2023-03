[Rendez-vous d’Exception] Sublimer par la porcelaine Musée national et domaine du château de Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

[Rendez-vous d’Exception] Sublimer par la porcelaine Musée national et domaine du château de Pau, 31 mars 2023, Pau. [Rendez-vous d’Exception] Sublimer par la porcelaine Vendredi 31 mars, 10h30, 14h30 Musée national et domaine du château de Pau Une visite à deux voix avec une restauratrice de céramique et une conférencière, associées dans une déambulation autour de la collection de vases du château. Quand la porcelaine contribue à magnifier un palais… En effet, au cours d’un parcours-découverte dans les salles du château, vous découvrirez les différentes techniques de fabrication de cet art alliant le feu et la terre. Les vases décoratifs des salles d’apparat et les pièces du cabinet de toilette de l’Impératrice Eugénie comptent parmi les productions des plus prestigieuses manufactures françaises mises à contribution pour rehausser l’apparat de la résidence royale que fut le Château de Pau.

Au-delà des formes et des styles, cette visite dévoilera les secrets des différentes campagnes de restauration menées par le musée sur ces collections aussi élégantes que fragiles. Dates des Rendez-vous d’Exception : Vendredi 31 mars de 10h30 à 11h30 ou de 14h30 à 15h30 Conditions de réservation : Gratuit – Réservation obligatoire Téléphone : 05 59 82 38 02 ou 07 61 61 63 83

Conditions de réservation : Gratuit – Réservation obligatoire Téléphone : 05 59 82 38 02 ou 07 61 61 63 83

Mail : reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr Musée national et domaine du château de Pau 2 rue du château, 64 000 Pau

