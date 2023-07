atelier chorégraphique « Le rêve » Musée National du Sport Nice, 24 juillet 2023, Nice.

atelier chorégraphique « Le rêve » 24 – 28 juillet Musée National du Sport

En 2024, les Jeux Olympiques auront lieu à Paris. Dans une volonté de lier dialogue entre le sport et l’art, Bertrand Rossi, Directeur de l’Opéra Nice Côte d’Azur, a passé commande à Éric Oberdorff de la mise en scène d’un opéra qui sera la synthèse contemporaine des ouvrages lyriques créés sur le livret “Olimpiade“ écrit en 1733 par le librettiste et poète italien Pietro Metastasio. L’un des principaux sujets abordés dans “L’Olympiade des Olympiades“ sera le rêve olympique, notamment tel que peut le vivre un enfant.

Parce qu’il s’agit d’un axe récurrent et singulier de son travail de création, et pour célébrer l’entrée du Break Dance en tant que discipline officielle pour la première fois dans l’Histoire des Jeux, Éric Oberdorff mettra la poétique des corps par les moyens de la danse et du mouvement au centre de son projet.

En résonance à cette création, l’équipe de la Compagnie Humaine va décliner tout au long de la saison 2023-2024 des propositions de projets d’Éducation Artistique et Culturelle autour des mouvements communs entre le sport et la danse, notamment dans leurs rapports respectifs à l’énergie, à l’espace, au geste répété et à la maîtrise du corps.

Les participants à l’atelier « le rêve » apprendront à s’approprier les mouvements du break dance, essayant d’être au plus proche de la devise olympique :

Citius, Altius, Fortius – Communiter

plus vite, plus haut, plus fort – ensemble

2023-07-24T14:00:00+02:00 – 2023-07-24T16:00:00+02:00

2023-07-28T10:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

