Musée National du Château de Pau Regard sur les collections « Tisser le temps » Pau Pyrénées-Atlantiques

Parcours dans les salles du château

Cette visite propose d’explorer les différentes manières de scander le temps à travers la présentation de tentures des mois et des saisons. Hérité de l’Antiquité, le thème iconographique du calendrier des mois est un motif fréquent des tapisseries. Au Moyen Age et à la Renaissance, la notion de temps reste floue ; le temps est celui de la nature, rythmé par les travaux des mois et les activités seigneuriales. Entre mythologie et activités humaines, une rencontre avec la mesure du temps dans les collections.

« Un regard sur… », c’est une série de visites menées par une conférencière et qui permet d’explorer dans le détail une thématique en relation avec le château. .

