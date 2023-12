Les mercredis de l’expo « Les lunettes » de Giusto Utens (XVII°) autour des jardins princiers Musée national du château de Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Les mercredis de l’expo « Les lunettes » de Giusto Utens (XVII°) autour des jardins princiers Musée national du château de Pau Pau, 17 janvier 2024, Pau. Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-01-17 10:45:00

fin : 2024-01-17 12:15:00 Venez découvrir trois des célèbres « Lunettes » autour des jardins princiers de Giusto Utens accompagnés des commissaires de l’exposition Poètes au jardin. À cette occasion, vous en apprendrez davantage sur le peintre Giusto Utens, célèbre par ses 17 peintures datant de 1599 à 1602 représentant les villas médicéennes, sous forme de Lunettes (demi-lunes). Ce sont des vues en perspective aérienne (presque cavalière, avec un rendu de plan-maquette) qui étaient destinées à être un inventaire cadastral des possessions du Grand-duc Ferdinand Ier de Médicis pour la Villa Medicea di Artimino. Elles représentent autant les villas que leurs jardins à l’italienne..

Musée national du château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

