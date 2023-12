Regard sur l’expo: Le jardin: de la miniature à la lunette Musée national du château de Pau Pau, 15 janvier 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 14:30:00

fin : 2024-01-15 15:30:00

Le jardin est une source d’inspiration pour les poètes et les artistes, dont on peut apprécier la formidable puissance décorative, dans les manuscrits ou dans les grandes compositions peintes d’Utens, en forme de demi-lune appelés Lunettes.

« Un regard sur… », c’est une série de visites menées par une conférencière et qui permet d’explorer dans le détail une thématique en relation avec le château..

Musée national du château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



