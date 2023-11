Regard sur les collections « Poètes au jardin. De Pétrarque à Shakespeare Musée national du Château de Pau Pau, 30 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

De la fin du XIVe au début du XVIIe siècle, la Renaissance a accompagné le développement de l’art et de la science des jardins. L’exposition Poètes au jardin met en perspective les arts et la poésie pour une découverte originale à travers les sept sections qui composent l’exposition, de la perception du jardin par les auteurs depuis le Moyen Âge.

« Un regard sur… », c’est une série de visites menées par une conférencière et qui permet d’explorer dans le détail une thématique en relation avec le château..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 11:45:00. EUR.

Musée national du Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From the end of the 14th to the beginning of the 17th century, the Renaissance accompanied the development of the art and science of gardens. The Poets in the Garden exhibition puts the arts and poetry into perspective, offering an original look at how authors have perceived the garden since the Middle Ages.

« Un regard sur… » is a series of tours led by a lecturer, exploring in detail a theme related to the château.

Desde finales del siglo XIV hasta principios del XVII, el Renacimiento acompañó el desarrollo del arte y la ciencia de los jardines. La exposición Poetas en el jardín pone en perspectiva las artes y la poesía, ofreciendo una visión original de cómo los escritores han percibido el jardín desde la Edad Media, a través de las siete secciones que componen la exposición.

« Un regard sur… » es una serie de visitas guiadas por un conferenciante, que exploran en detalle un tema relacionado con el castillo.

Vom Ende des 14. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts hat die Renaissance die Entwicklung der Gartenkunst und -wissenschaft begleitet. Die Ausstellung Poeten im Garten stellt die Künste und die Poesie in einen Zusammenhang und bietet in den sieben Abteilungen der Ausstellung eine originelle Entdeckung der Wahrnehmung des Gartens durch die Autoren seit dem Mittelalter.

« Ein Blick auf… » ist eine Reihe von Führungen, die von einer Referentin geleitet werden und die es ermöglichen, ein Thema in Verbindung mit dem Schloss detailliert zu erkunden.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Pau