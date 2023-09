Château de Pau – Cycle de conférences second empire « De Louis Napoléon Bonaparte à Napoléon III » Musée national du Château de Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Château de Pau – Cycle de conférences second empire « De Louis Napoléon Bonaparte à Napoléon III » Musée national du Château de Pau Pau, 25 novembre 2023, Pau. Pau,Pyrénées-Atlantiques par les Amis du château

*Tous publics.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Musée national du Château de Pau salle des conférences

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



by the Friends of the Château

*General public por los Amigos del Castillo

*Público en general von den Freunden des Schlosses

*Alle Öffentlichen Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pau Détails Catégories d’Évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Musée national du Château de Pau Adresse Musée national du Château de Pau salle des conférences Ville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Musée national du Château de Pau Pau latitude longitude 43.3192848;-0.3465971

Musée national du Château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/