Regard sur les collections « Le chateau de Pau au XIX°siècle: du palais à la prison » Musée national du Château de Pau Pau, 13 novembre 2023

Pau,Pyrénées-Atlantiques

L’étrange destin d’un palais-prison : histoire secrète du château de Pau au XIXe siècle.

« Un regard sur… », c’est une série de visites menées par une conférencière et qui permet d’explorer dans le détail une thématique en relation avec le château..

Musée national du Château de Pau

L?étrange destin d?un palais-prison: histoire secrète du château de Pau au XIXe siècle.

« Un regard sur… » is a series of tours led by a lecturer, exploring in detail a theme related to the château.

El extraño destino de un palacio prisión: la historia secreta del castillo de Pau en el siglo XIX.

« Un regard sur… » es una serie de visitas guiadas por un conferenciante, que exploran en detalle un tema relacionado con el castillo.

L’étrange destin d’un palais-prison: histoire secrète du château de Pau au XIXe siècle.

« Un regard sur… » ist eine Reihe von Besichtigungen, die von einer Referentin geleitet werden und die es ermöglichen, ein Thema in Verbindung mit dem Schloss detailliert zu erkunden.

