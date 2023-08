Voitures de sport anciennes Musée national du château de Malmaison et Bois-Préau Rueil-Malmaison, 16 septembre 2023, Rueil-Malmaison.

Voitures de sport anciennes 16 et 17 septembre Musée national du château de Malmaison et Bois-Préau Entrée libre

Venez admirer ces magnifiques voitures de sport de collection qui ont marqué leur époque !

Visite libre toute la journée autour du château de Bois-Préau.

Entrée principale du parc : 1 Bis Avenue de l’Impératrice Joséphine – 92500 Rueil-Malmaison

Manifestation organisée en partenariat avec le Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE).

Musée national du château de Malmaison et Bois-Préau Avenue du Château-de-Malmaison 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 29 05 55 http://www.chateau-malmaison.fr Construit au XVIIe siècle, le château de Malmaison a été acquis en 1799 par Joséphine et Napoléon Bonaparte qui le font entièrement réaménager par les jeunes architectes Percier et Fontaine. Très appréciée par le Premier Consul, la demeure devient entre 1800 et 1802, avec le palais des Tuileries à Paris, un des lieux de gouvernement de la France. Aujourd'hui le château de Malmaison forme l'un des exemples du style consulaire conservé en France et fascine par le caractère d'authenticité qu'il a conservé. Le visiteur y découvre également l'atmosphère plus intimiste des appartements de Joséphine, ses collections de peintures, et dans le parc paysager la passion de l'impératrice pour la botanique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

@FFVE