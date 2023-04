L’envers du décor Musée national des douanes, 13 mai 2023, Bordeaux.

L’envers du décor Samedi 13 mai, 18h00 Musée national des douanes Entrée libre

Dans le cadre de la Nuit européennes des musées, le Musée national des douanes propose une soirée ludique à la découverte de ses coulisses et des métiers de l’ombre des musées.

Avant la fermeture du Musée national des douanes pour des travaux de rénovation en novembre 2023, venez intégrer son équipe le temps d’une soirée.

Vous pourrez « jouer » au responsable des collections en inventoriant les objets les plus insolites du parcours ou tester vos talents de régisseur en résolvant le casse-tête du stockage en réserve.

Cécile Perrault, restauratrice d’art, vous fera également découvrir les différentes techniques et outils de restauration des œuvres d’art sur papier.

Pour l’occasion, de nombreuses œuvres habituellement non exposées sortiront exceptionnellement de leurs réserves.

Musée national des douanes 1 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 70 27 57 66 http://www.musee-douanes.fr Créé par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects en 1984, le Musée national des douanes présente cette administration de l’Antiquité à nos jours. Unique en France, il est situé dans l’ancien Hôtel des Fermes du Roy du XVIIIe siècle et propose une redécouverte originale et inattendue de l’histoire de France. © Musée national des douanes Tram C – Arrêt place de la Bourse Parking sous-terrain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©MuséeDouanes