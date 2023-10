Nocturne au Musée national des arts asiatiques – Guimet Musée national des arts asiatiques – Guimet Paris, 13 mai 2023, Paris.

Nocturne au Musée national des arts asiatiques – Guimet Samedi 13 mai, 18h30 Musée national des arts asiatiques – Guimet Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Depuis 1889, le musée national des arts asiatiques – Guimet conserve l’une des plus riches collections d’art asiatique au monde, fruit d’une aventure initiée par l’industriel lyonnais Émile Guimet (1836-1918). Magnifiquement rénové, le Musée Guimet offre à ses visiteurs un voyage initiatique en Asie. Vous y découvrirez ses collections millénaires de l’Inde au Japon : trésors d’Angkor, laques de Chine, précieuses estampes japonaises, miniatures et soieries indiennes, collections photographiques, archéologie d’Afghanistan, armures de fiers samouraï… Vous voyagerez sur les routes de la soie et les voies du bouddhisme. Au détour d’une salle, laissez-vous surprendre par des œuvres modernes et contemporaines d’artistes asiatiques présentés comme autant de dialogues entre passé et présent.

A l’occasion de cette nocturne, découvrez également l’exposition « Cercle et territoire sacré. Le mandala dans l’œuvre de Raza » : En écho à l’exposition « S.H.Raza » du Centre Pompidou, le musée Guimet explore l’influence des mandala tibétains sur l’œuvre de l’artiste indien Sayed Haider Raza (1922 – 2016), figure majeure de l’art moderne. Six peintures de Raza seront installées en regard des mandala issus des collections du musée Guimet, mettant ainsi en évidence les principes symboliques comparables que l’on peut retrouver dans les œuvres de l’artiste.

Ouverture du musée de 18h à 00h. Fin des accès à 23h30.

Musée national des arts asiatiques – Guimet 6 place d’Iéna 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France 01 56 52 53 00 http://www.guimet.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Guimet/34618279264?fref=ts;https://twitter.com/MuseeGuimet?lang=fr Depuis sa fondation en 1889 par l’industriel lyonnais Émile Guimet (1836-1918), le musée national des arts asiatiques – Guimet conserve aujourd’hui l’une des plus riches collections d’art asiatique au monde, se déployant sur trois sites : le musée principal place Iéna, l’hôtel d’Heidelbach abritant les collections de mobilier chinois, le jardin et son pavillon de thé japonais, et le musée d’Ennery, fabuleux cabinet de curiosités. Le MNAAG s’attache également à présenter parmi les expositions temporaires l’art contemporain et la photographie. Métro : Iéna, Trocadéro, Boissière / Bus : n°30, 32, 63, 82 Stationnement : avenue Kléber, avenue George V (place de l’Alma) Taxis : avenue d’Iéna devant le musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©Musée national des arts asiatiques – Guimet, Paris / photo Vincent Leroux 2021