Exposition : Hiroshige et l’éventail. Voyage dans le Japon du 19e siècle Musée national des arts asiatiques – Guimet, 13 mai 2023, Paris.

Exposition : Hiroshige et l’éventail. Voyage dans le Japon du 19e siècle Samedi 13 mai, 18h00 Musée national des arts asiatiques – Guimet Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Le musée Guimet présente pour la première fois en France un ensemble unique d’estampes d’Utagawa Hiroshige (1797-1858) destinées à orner des éventails.

Réalisées entre les années 1830 et 1850, elles comptent parmi les plus rares et les plus élaborées de l’oeuvre de l’artiste, l’un des derniers grands imagiers du Japon de l’époque d’Edo. Ces feuilles d’éventails révèlent l’inventivité graphique et la diversité de son travail, depuis les sites célèbres de la ville d’Edo et les paysages de provinces japonaises, jusqu’aux subtiles compositions de fleurs et d’oiseaux, en passant par les portraits féminins, les scènes historiques, littéraires ou les images parodiques. Les oeuvres exposées proviennent de la Collection Georges Leskowicz, qui possède l’une des plus belles collections de ce genre au monde.

Musée national des arts asiatiques – Guimet 6 place d’Iéna 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France 01 56 52 53 00 http://www.guimet.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Guimet/34618279264?fref=ts;https://twitter.com/MuseeGuimet?lang=fr Depuis sa fondation en 1889 par l’industriel lyonnais Émile Guimet (1836-1918), le musée national des arts asiatiques – Guimet conserve aujourd’hui l’une des plus riches collections d’art asiatique au monde, se déployant sur trois sites : le musée principal place Iéna, l’hôtel d’Heidelbach abritant les collections de mobilier chinois, le jardin et son pavillon de thé japonais, et le musée d’Ennery, fabuleux cabinet de curiosités. Le MNAAG s’attache également à présenter parmi les expositions temporaires l’art contemporain et la photographie. Métro : Iéna, Trocadéro, Boissière / Bus : n°30, 32, 63, 82 Stationnement : avenue Kléber, avenue George V (place de l’Alma) Taxis : avenue d’Iéna devant le musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Fundacja Jerzego Leskowicza