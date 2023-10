Conférence – Qu’est-ce que l’ADN ancien nous apprend de nos ancêtres ? Musée national de Préhistoire Les Eyzies, 9 décembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Par Stéphane Peyrégne, généticien à l’Institut Max Planck d’Anthropologie Evolutive (MPI-EVA) de Leipzig, en Allemagne, spécialisé dans l’analyse de l’ADN des humains archaïques, tels que les Néandertaliens et Dénisoviens. Réserver.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Musée national de Préhistoire Rue du Musée

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



By Stéphane Peyrégne, geneticist at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (MPI-EVA) in Leipzig, Germany, specializing in DNA analysis of archaic humans such as Neanderthals and Denisovans. Book

Por Stéphane Peyrégne, genetista del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (MPI-EVA) de Leipzig (Alemania), especializado en el análisis del ADN de humanos arcaicos como los neandertales y los denisovanos. Libro

Von Stéphane Peyrégne, Genetiker am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI-EVA) in Leipzig, Deutschland, der sich auf die Analyse der DNA von archaischen Menschen wie Neandertalern und Denisoviern spezialisiert hat. Buchen

