Conférence – La grotte de Lascaux, retour sur le mobilier archéologique… Musée national de Préhistoire Les Eyzies, 18 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Cette conférence sera l’occasion de présenter les résultats obtenus et les nouvelles hypothèses proposées autour d’un site emblématique pour la Préhistoire. Réservation obligatoire sur Affluences..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Musée national de Préhistoire Rue du Musée

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This conference will provide an opportunity to present the results obtained and new hypotheses proposed for an emblematic prehistoric site. Reservations required on Affluences.

Esta conferencia será la ocasión de presentar los resultados obtenidos y las nuevas hipótesis propuestas para un yacimiento emblemático de la prehistoria. Reserva obligatoria en Affluences.

Diese Konferenz bietet die Gelegenheit, die erzielten Ergebnisse und die vorgeschlagenen neuen Hypothesen rund um eine für die Vorgeschichte symbolträchtige Stätte zu präsentieren. Reservierung auf Affluences erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère