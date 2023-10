Conférence – Etude du génome et de l’alimentation d’espèces éteintes Musée national de Préhistoire Les Eyzies, 10 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

La conférence présentera l’histoire évolutive de deux grands carnivores, l’hyène des cavernes et le loup, et montrera la diversité de leur alimentation il y a quelque 30 000 ans. Réservation obligatoire sur Affluences..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 20:00:00. EUR.

Musée national de Préhistoire Rue du Musée

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The lecture will present the evolutionary history of two large carnivores, the cave hyena and the wolf, and show the diversity of their diets some 30,000 years ago. Reservations required on Affluences.

La conferencia presentará la historia evolutiva de dos grandes carnívoros, la hiena de las cavernas y el lobo, y mostrará la diversidad de sus dietas hace unos 30.000 años. Reserva obligatoria en Affluences.

Der Vortrag stellt die Evolutionsgeschichte zweier großer Fleischfresser, der Höhlenhyäne und des Wolfes, vor und zeigt, wie vielfältig ihre Ernährung vor rund 30.000 Jahren war. Reservierung über Affluences erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère