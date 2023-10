Conférence – Serpents : légendes, rumeurs et vérité Musée national de Préhistoire Les Eyzies, 6 octobre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Conférence proposée dans le cadre de la Fête des Sciences, en partenariat avec l’Abri Pataud et le Muséum d’histoire naturelle. Réservation obligatoire sur Affluences..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Musée national de Préhistoire Rue du Musée

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Conference organized as part of the Fête des Sciences, in partnership with the Abri Pataud and the Muséum d’histoire naturelle. Reservations required on Affluences.

Conferencia organizada en el marco de la Fiesta de las Ciencias, en colaboración con el Abri Pataud y el Museo de Historia Natural. Reserva obligatoria en Affluences.

Vortrag, der im Rahmen der Fête des Sciences in Partnerschaft mit dem Abri Pataud und dem Muséum d’histoire naturelle angeboten wird. Reservierung auf Affluences erforderlich.

