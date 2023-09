Visite « Architecture et Patrimoine » Musée national de Préhistoire Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Les Eyzies Visite « Architecture et Patrimoine » Musée national de Préhistoire Les Eyzies, 14 octobre 2023, Les Eyzies. Visite « Architecture et Patrimoine » Samedi 14 octobre, 11h00, 14h30, 16h00 Musée national de Préhistoire Gratuit – 13 ans. Tarif réduit sous conditions. 9,50 € adulte. Limité à 19 personnes par visite. Durée : 1h. De l’abri naturel à l’édifice patrimonial, un parcours pour décrypter les indices d’occupation de la falaise et comprendre l’histoire de l’installation, ainsi que les missions du musée dans son bâtiment actuel. Musée national de Préhistoire 1 rue du musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 45 49. http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr [{« type »: « email », « value »: « marie-cecile.ruault-marmande@culture.gouv.fr »}] Le musée national de Préhistoire offre une approche complète du Paléolithique, des premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine (il y a environ 500 000 ans) jusqu’à la fin de la période glaciaire (il y a environ 10 000 ans) : outils en pierre, objets d’art en os ou en ivoire, sculptures et reconstitutions grandeur nature. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

