Conférence : « Les débuts de la Préhistoire aux Eyzies : toute une histoire ! » Musée national de Préhistoire Les Eyzies, 16 septembre 2023, Les Eyzies.

Conférence : « Les débuts de la Préhistoire aux Eyzies : toute une histoire ! » Samedi 16 septembre, 18h30 Musée national de Préhistoire Gratuit. Sur inscription. Sous réserve des places disponibles.

Participez à une conférence animée par Jean-Pierre Chadelle, archéologue, chercheur associé à l’UMR 5199 PACE, Bordeaux.

« Pour situer le début des recherches préhistoriques aux Eyzies, il faut remonter jusqu’au mois d’août 1863 quand Édouard Lartet et Henry Christy descendent du train en gare des Eyzies. Le premier est un des meilleurs spécialistes européens des ossements d’animaux disparus, le second des outillages en silex et des civilisations sans écriture qui leur sont contemporaines. Ils vont fouiller aux Eyzies les premiers gisements : grotte Richard, Gorge d’Enfer, Laugerie-Basse, Laugerie-Haute puis, sur les communes voisines, le Moustier et La Madeleine.

Leurs recherches, publiées de 1865 à 1875 dans les 600 pages des Reliquiae Aquitanicae, ont immédiatement des retombées mondiales et modifient définitivement la perception de l’homme préhistorique.

En 1868, Les Eyzies sont de nouveau à la une de l’actualité préhistorique avec la découverte fortuite des squelettes de l’abri Cro-Magnon et la première fouille de sauvetage réalisée par Louis Lartet. Ses observations, immédiatement publiées dans les Reliquiae, avec les études des meilleurs spécialistes de l’époque, Broca et De Quatrefage, ont également une importance internationale.

Après ces géants, va s’ouvrir aux Eyzies l’ère des collectionneurs, des écumeurs de gisements, jusqu’à ce que l’Etat y mette un terme au début du XXe siècle grâce notamment à l’action de Denis Peyrony. »

Musée national de Préhistoire 1 rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 45 49 http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/rmn-gp/musee-national-de-prehistoire/reservation?type=3182&date=2023-09-16&resource=109642 »}] Le musée national de Préhistoire propose une approche complète du Paléolithique, couvrant les premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine (-500 000 ans) jusqu’à la fin des temps glaciaires (-10 000 ans). Vous y découvrirez une vaste collection d’objets fascinants, tels que des outils en pierre, des objets d’art en os ou en ivoire, des sculptures et des reconstitutions grandeur nature.

Avec pas moins de 7 millions de pièces, le musée national de Préhistoire est le détenteur du plus grand volume d’objets préhistoriques au monde, provenant d’environ 2 500 sites archéologiques. Ces pièces uniques sont complétées par des archives scientifiques, certaines datant de longue date. Le conditionnement de ces pièces se fait dans 16 000 portoirs, représentant plus de 8 km linéaires.

Environ 0,2 % de la totalité des collections, soit « seulement » 12 800 pièces, sont présentées en permanence dans les salles du musée. Le reste des collections est soigneusement conservé en réserve et fait l’objet de suivis réguliers, tels que le récolement décennal, l’inventaire, le reconditionnement, la documentation, la veille conservatoire, les campagnes de restauration, etc. Ces réserves sont également mises à disposition de la recherche, de la formation universitaire et du public selon la programmation culturelle du musée et les demandes de prêts émanant d’autres institutions muséales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

© Reliquiae Aquitanicae