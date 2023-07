Visite découverte : « Un musée dans la vallée » Musée national de Préhistoire Les Eyzies, 16 septembre 2023, Les Eyzies.

Visite découverte : « Un musée dans la vallée » 16 et 17 septembre Musée national de Préhistoire Gratuit. Entrée libre. Groupe de 19 personnes.

Un siècle d’histoire du musée à travers ses collections : rejoignez-nous pour découvrir l’évolution du musée au cours des 100 dernières années à travers ses collections provenant des grands sites archéologiques de la région. La visite se poursuivra à l’extérieur, dans la cour et la première salle du château, où nous évoquerons la succession des occupations humaines de la falaise, du Paléolithique à nos jours.

Dates et horaires des visites :

– Samedi 16 septembre à 14h30 et 16h, visites assurées par Eléonore De Castro, guide-conférencière.

– Dimanche 17 septembre à 11h, 14h30 et 16h, visites assurées par :

– Brad Gravina, ingénieur en charge des collections du Paléolithique ancien et moyen au musée national de Préhistoire.

– Aude Chevallier, conservatrice du Patrimoine, en charge des collections de paléontologie-archéozoologie au musée national de Préhistoire.

– Catherine Cretin, conservatrice en chef du Patrimoine, chargée des collections du Paléolithique supérieur au musée national de Préhistoire.

Musée national de Préhistoire 1 rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 45 49 http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr Le musée national de Préhistoire propose une approche complète du Paléolithique, couvrant les premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine (-500 000 ans) jusqu’à la fin des temps glaciaires (-10 000 ans). Vous y découvrirez une vaste collection d’objets fascinants, tels que des outils en pierre, des objets d’art en os ou en ivoire, des sculptures et des reconstitutions grandeur nature.

Avec pas moins de 7 millions de pièces, le musée national de Préhistoire est le détenteur du plus grand volume d’objets préhistoriques au monde, provenant d’environ 2 500 sites archéologiques. Ces pièces uniques sont complétées par des archives scientifiques, certaines datant de longue date. Le conditionnement de ces pièces se fait dans 16 000 portoirs, représentant plus de 8 km linéaires.

Environ 0,2 % de la totalité des collections, soit « seulement » 12 800 pièces, sont présentées en permanence dans les salles du musée. Le reste des collections est soigneusement conservé en réserve et fait l’objet de suivis réguliers, tels que le récolement décennal, l’inventaire, le reconditionnement, la documentation, la veille conservatoire, les campagnes de restauration, etc. Ces réserves sont également mises à disposition de la recherche, de la formation universitaire et du public selon la programmation culturelle du musée et les demandes de prêts émanant d’autres institutions muséales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Musée national de Préhistoire / Maxime Villaeys