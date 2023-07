Découvrez l’histoire du Musée national de Préhistoire Musée national de Préhistoire Les Eyzies, 15 septembre 2023, Les Eyzies.

Le Musée national de Préhistoire, situé dans la commune des Eyzies-de-Tayac en Dordogne, a été établi en 1918 par Denis Peyrony. Il est installé dans l’ancien château de Tayac, auquel des extensions modernes ont été ajoutées pour aménager les espaces du musée.

Le musée national de Préhistoire propose une approche complète du Paléolithique, couvrant les premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine (-500 000 ans) jusqu'à la fin des temps glaciaires (-10 000 ans). Vous y découvrirez une vaste collection d'objets fascinants, tels que des outils en pierre, des objets d'art en os ou en ivoire, des sculptures et des reconstitutions grandeur nature.

Avec pas moins de 7 millions de pièces, le musée national de Préhistoire est le détenteur du plus grand volume d’objets préhistoriques au monde, provenant d’environ 2 500 sites archéologiques. Ces pièces uniques sont complétées par des archives scientifiques, certaines datant de longue date. Le conditionnement de ces pièces se fait dans 16 000 portoirs, représentant plus de 8 km linéaires.

Environ 0,2 % de la totalité des collections, soit « seulement » 12 800 pièces, sont présentées en permanence dans les salles du musée. Le reste des collections est soigneusement conservé en réserve et fait l’objet de suivis réguliers, tels que le récolement décennal, l’inventaire, le reconditionnement, la documentation, la veille conservatoire, les campagnes de restauration, etc. Ces réserves sont également mises à disposition de la recherche, de la formation universitaire et du public selon la programmation culturelle du musée et les demandes de prêts émanant d’autres institutions muséales.

