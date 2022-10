Installation muséographique : « Carte blanche aux étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes » Musée national de Préhistoire Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Plein tarif : 6€ ; Tarif réduit : 4,50€ ; Gratuit pour les moins de 26 ans.

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

05 53 06 45 49 http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr Le Musée national de Préhistoire offre une approche complète du Paléolithique, des premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine (-500 000 ans), jusqu’à la fin des temps glaciaires (-10 000 ans) : outils en pierre, objets d’art en os ou en ivoire, sculptures, reconstitutions grandeur nature. Installation muséographique au sein des collections permanentes, présentée à l’occasion des Journées nationales de l’architecture et exposée jusqu’au 9 janvier 2023. « Le Musée national de Préhistoire accueille à ce jour la plus grande collection d’artefacts préhistorique d’Europe : pour plus de 7 millions d’objets conservés, l’exposition en compte environ 12 500, permettant de parcourir une vaste période temporelle. Mais comment le visiteur peut-il véritablement prendre conscience de la dimension portée par l’objet, des questions qu’il pose et de l’histoire qu’il porte ? C’est l’enjeu de quatre projets d’étudiants en master, studio ARCHIREP (Architecture en représentation), à l’ENSA Nantes. Au travers d’une réflexion pluridisciplinaire, les projets muséographiques mettent en scène les collections tout en brisant les limites du musée. Ils repensent la scénographie actuelle afin d’inventer de nouvelles façons de transmettre le savoir. » Matthis Degrée, Marie-Pierre Duchesnay, Sophie Gogol, Aloïs Lamotte, Camille Lucas, Océane Mafogang, Maxime Poirier

