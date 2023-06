Une Nuit Transfigurée Musée National de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux, 2 juillet 2023, Magny-les-Hameaux.

Programme musical

• Graciane Finzi (1945- ), Espaces saturés (2020)

• Alexander von Zemlinsky (1871-1942) Quatuor n°1 op. 4, 1er mouvement (1896) ; Quintette à cordes, 1er mouvement (1894) ; Quatuor n°4 op. 25, 3ème mouvement (1936)

• Arnold Schönberg (1874-1951), La Nuit transfigurée (1899) (32′)

• Graciane Finzi (1945- ), Le Pays d’avant naître (2020)

Ensemble Des Equilibres en formation de sextuor

Coproduction La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée et Scène nationale, Châteauvallon – Liberté et l’ensemble Des Equilibres

Avec le soutien du Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues et l’ACB, Scène nationale de Bar-le-Duc

Avec le soutien de la Région Ile-de-France, du CNM, de l’ADAMI, SPEDIDAM

2023-07-02T17:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:30:00+02:00

