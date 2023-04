Robin des Bois Musée national de Port-Royal des Champs, 25 juin 2023, Magny-les-Hameaux.

Robin des Bois, le brigand au grand cœur, défenseur des pauvres et des opprimés, a quitté la forêt de Sherwood pour les bois de Port-Royal, où il continue de détrousser les riches au profit des pauvres et rend au peuple l’argent des impôts prélevés.

Spectacle Famille et jeune public

Site des Granges

Dans le cadre de l’Eté culturel 2023

Musée national de Port-Royal des Champs Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T16:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00

©Arthur Minot