Così amor mi fa languire Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines Così amor mi fa languire Musée national de Port-Royal des Champs, 11 juin 2023, Magny-les-Hameaux. Così amor mi fa languire Dimanche 11 juin, 17h00 Musée national de Port-Royal des Champs Plein tarif : 20€ – tarif réduit : 10 € Anne-Sophie Honoré et Julia Wischniewski, sopranos

Andreas Linos, viole de gambe

Benjamin Narvey, théorbe

Sam Crowther, clavecin et direction

Site des Granges, Grange à blé Musée national de Port-Royal des Champs Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T17:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:30:00+02:00

2023-06-11T17:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:30:00+02:00 (c) D.R.

