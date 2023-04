Clérambault, Fables de La Fontaine Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines

Clérambault, Fables de La Fontaine Musée national de Port-Royal des Champs, 23 mai 2023, Magny-les-Hameaux. Clérambault, Fables de La Fontaine Mardi 23 mai, 20h00 Musée national de Port-Royal des Champs Tarif unique : 2€ Savez-vous que les Fables de La Fontaine ont été mises en musique cinquante ans après leur écriture ? Dès 1742, Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) publie un recueil de 127 fables en musique ; ou du moins de petites mélodies écrites sur des textes beaucoup plus concis, suivant les grandes lignes de la fable primitive.

Site de l’abbaye, Salle Gazier Musée national de Port-Royal des Champs Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.chapelleharmonique.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T20:00:00+02:00 – 2023-05-23T21:15:00+02:00

2023-05-23T20:00:00+02:00 – 2023-05-23T21:15:00+02:00 D.R.

Détails Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux, Yvelines Autres Lieu Musée national de Port-Royal des Champs Adresse Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux Ville Magny-les-Hameaux Departement Yvelines Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux

Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-les-hameaux/

Clérambault, Fables de La Fontaine Musée national de Port-Royal des Champs 2023-05-23 was last modified: by Clérambault, Fables de La Fontaine Musée national de Port-Royal des Champs Musée national de Port-Royal des Champs 23 mai 2023 Magny-les-Hameaux Musée national de Port-Royal-des-Champs Magny-les-Hameaux

Magny-les-Hameaux Yvelines