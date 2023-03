César Franck – Emouvant romantique (3) Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines

César Franck – Emouvant romantique (3) Musée national de Port-Royal des Champs, 14 mai 2023, Magny-les-Hameaux. César Franck – Emouvant romantique (3) Dimanche 14 mai, 17h00 Musée national de Port-Royal des Champs Plein tarif : 20€ – tarif réduit : 10 € Intégrale de musique de chambre : César Franck émouvant Romantique

• Quatuor à cordes en ré majeur (1890)

• Quintette pour piano et cordes en fa mineur (1879)

Site de l’abbaye, Salle Gazier Plein tarif : 20€ – tarif réduit : 10 €

Agnès Pyka, violon

Ensemble DesEquilibre

Réservation : https://asso-aprc.fr Musée national de Port-Royal des Champs Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « assoaprc@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.13.08.34.08 »}] [{« link »: « https://asso-aprc.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T17:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:30:00+02:00

2023-05-14T17:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:30:00+02:00 (c) DR

