Sillages Musée national de Port-Royal des Champs Dourdan, mercredi 5 juin 2024.

Sillages Deux acrobates accompagnés d’une musicienne donnent corps à des témoignages sonores d’hommes et de femmes pour explorer des chemins de vie et les faire résonner avec nos propres trajectoires. 5 8 juin Musée national de Port-Royal des Champs Entrée libre sur présentation d’un billet « Time to tell ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T20:00:00+02:00 – 2024-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T17:30:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Quelle est mon histoire ? Est-ce que je changerais mon passé ? Deux acrobates accompagnés d’une musicienne donnent corps à des témoignages sonores d’hommes et de femmes pour explorer des chemins de vie et les faire résonner avec nos propres trajectoires.

Au cœur du spectacle des enregistrements d’inconnus qui racontent leur vie et leurs rêveries intimes. La chorégraphie acrobatique et la musique électronique transforment cette matière pour nous toucher dans toutes nos sensibilités. Quentin Beaufils et Léo Ricordel créent un cercle vertueux où les corps donnent vie aux sons et vice versa. Trampoline, portés, danse et acro-danse sont leur langage. Dans une écoute totale, tels des danseurs de tango, ils se suivent, changent de cap, naviguent entre confrontation et solitude, sans jamais se perdre. Cette plongée dans des récits personnels authentiques, loin des diktats contemporains de l’apparence, nous interroge sur nos propres choix, notre propre sillage.

Cirque en famille dès 10 ans

Du mercredi 5 au samedi 8 juin 2024 au Musée National de Port-Royal des Champs, Montigny-les-Hameaux.

En partenariat avec le Musée National de Port-Royal des Champs.

Musée national de Port-Royal des Champs Route des granges Dourdan 91410 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/sillages.htm »}]

Cirque Musée national de Port-Royal des Champs