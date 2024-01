L’origine du monde (46×55) Musée national de Port-Royal des Champs Dourdan, samedi 10 février 2024.

L’origine du monde (46×55) Comment se décide la valeur potentielle des choses ? Partant de sa propre expérience, Nicolas Heredia invite à passer de l’autre côté du miroir de la spéculation par un malicieux jeu de l’esprit. Samedi 10 février, 15h00, 18h00 Musée national de Port-Royal des Champs Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T18:00:00+01:00 – 2024-02-10T19:00:00+01:00

Tout commence par la découverte fortuite, dans une brocante, d’une copie du fameux tableau de Gustave Courbet (1819-1877), L’Origine du monde. Nicolas Heredia acquiert la toile et c’est le début de ce spectacle, présenté comme une aventure potentielle. Cher public, il vous revient en effet de suivre l’artiste dans une réflexion inédite à partir de cette trouvaille dont vous ne pouvez soupçonner jusqu’où elle vous mènera. Entre conférence et jeu d’argent, stand up et réunion tupperware, l’artiste multiplie les vérités et faux-semblants au fil d’une performance réjouissante en trompe-l’œil. Percerez-vous le mystère de L’Origine du monde ? Rien n’est moins sûr…

Musée national de Port-Royal des Champs Route des granges Dourdan 91410 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/lorigine-du-monde-46×55.htm »}]

