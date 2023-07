Carmen Musée national de Port-Royal des Champs Dourdan, 15 juillet 2023, Dourdan.

Dans l’écrin de Port-Royal des Champs, le classique de Georges Bizet se transforme en un réjouissant opéra déambulatoire ! Une adaptation virevoltante par 10 comédiens, chanteurs et instrumentistes de ce chef-d’œuvre absolu aux multiples “tubes”, où l’amour joue au coude-à-coude avec la mort.

La talentueuse metteuse en scène Jeanne Desoubeaux – accueillie cette saison au TSQY avec Où je vais la nuit – nous embarque dans un voyage musical et théâtral, au propre comme au figuré. Comme un retour aux sources pour cet opéra où toute l’action se déroule en extérieur ! La joyeuse troupe et son instrumentarium éclectique (piano, violoncelle, trompette, ukulélés, …) nous guident d’un paysage à l’autre et révèlent toute la modernité de cette fable, qui résonne avec les violences sexuelles et sociales de notre société. De l’amour au drame, il n’y a parfois qu’un pas : “Elle le quitte, il la tue”.

Avec le Festival Paris l’Été et le Musée National de Port-Royal des Champs

Musée national de Port-Royal des Champs Route des granges Dourdan 91410 Essonne Île-de-France

2023-07-15T17:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

2023-07-16T17:00:00+02:00 – 2023-07-16T19:00:00+02:00

