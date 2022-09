Le palais pour les enseignants Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée, 12 octobre 2022, Saint-Mandé.

Musée national de l'histoire de l'immigration – Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil Paris 12e Arrondissement Saint-Mandé 75012 Paris Île-de-France

Dans cette seconde édition, les équipes du Palais de la Porte Dorée invitent les enseignants

du primaire et du secondaire, et les relais du secteur éducatif à (re)découvrir l’offre

pédagogique de l’Aquarium tropical, du Musée de l’histoire de l’immigration et du

monument.

PROGRAMME

➢ Présentation des offres et activités pédagogiques

➢ Pause-café et rencontres avec les équipes du Palais

➢ Visites guidées :

• Visite du Palais (monument)

• Visite de l’exposition temporaire du Musée : Paris et

nulle part ailleurs

• Visite de l’Aquarium et de l’exposition Algues marines

Pour tout renseignement :

Musée et Palais : education@palais-portedoree.fr

Aquarium tropical : education.aquarium@palais-portedoree.fr



