Projection virtuelle en classe du film Made in China
Musée national de l'histoire de l'immigration – Palais de la Porte Dorée
Paris, 12 octobre 2023

Cinéma : nos histoires de France

Partageant l’envie de transmettre aux collégiens et lycéens « Nos histoires de France », Cinéma pour tous et le Musée national de l’histoire de l’immigration, en partenariat avec l’Achac et la Dilcrah, proposent quatre rendez-vous réguliers avec des œuvres de cinéma, trois virtuels (en classe) et un dans l’auditorium du Musée. La programmation a pour objectif d’explorer l’histoire de France et ses problématiques complexes notamment par la diversité de ses acteurs grâce au cinéma de fiction et au documentaire. Chaque séance est suivie d’un débat qui permet de prolonger les questions abordées par les œuvres visionnées et est accompagnée d’un dossier pédagogique.

Saison 2023-24

Made in China de Julien Abraham (2019)

François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans après une violente dispute avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été adopté.

Mais lorsqu’il apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et ses origines. Poussé par sa compagne Sophie, il se décide à reprendre contact avec les siens et retourne dans son XIIIe arrondissement natal pour leur annoncer la bonne nouvelle, accompagné de son meilleur ami Bruno. François est accueilli à bras ouverts par sa famille, à l’exception de son père et de son jeune frère. Le retour dans sa communauté ne va pas être si simple…

Jeudi 12 octobre | 14h30-16h45 | En distanciel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:30:00+02:00 – 2023-10-12T16:45:00+02:00

projection débat

