Inauguration de l’exposition permanente du Musée national de l’histoire de l’immigration Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Paris, 14 juin 2023, Paris.

Inauguration de l’exposition permanente du Musée national de l’histoire de l’immigration Mercredi 14 juin, 18h00 Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Entrée libre sur inscription

Venez visiter en avant-première la nouvelle exposition permanente du Musée national de l’histoire de l’immigration mercredi 14 juin, de 18h à 21h. Lors de cette inauguration dédiée aux enseignants et aux relais éducatifs, profitez de médiations dédiées pour découvrir un espace entièrement renouvelé, didactique et évolutif, et préparez votre future venue scolaire dès la rentrée prochaine.

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-vernissage-enseignants-de-la-nouvelle-exposition-permanente-635308082577?utm_campaign=Invitation+vernissage+Pdago+Muse+140623&utm_medium=email&utm_source=sendinblue

Informations importantes :

Si vous souhaitez venir accompagné d’une personne merci de prendre deux places

Gardez précieusement votre confirmation d’inscription car elle vous servira de justificatif pour obtenir 15 % de réduction à la terrasse Poisson Lune !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T18:00:00+02:00 – 2023-06-14T21:30:00+02:00

musée national de l’histoire de l’immigration vernissage

