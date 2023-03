Carte blanche à Carine May (Le Grand Festival 2023) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La virée à Paname Un film de Carine May et Hakim Zouhani France, 2013, fiction, 23 min | Avec Hamid Berkouz, Smail Chaalane, Elvis Gale, Vessale Lezouade. Mourad, 20 ans, vivote entre cours de théâtre, sorties entre potes et petite copine. Ce jour-là, il décide de quitter son quartier pour se rendre à un atelier d'écriture, à Paris. Mais la démarche va s'avérer plus compliquée que prévu. Molii Un film de Mourad Boudaoud, Carine May, Yassine Qnia et Hakim Zouhani.

France, 2013, fiction, 14 min | Avec Steve Tientcheu Steve a la vingtaine bien tassée. Ce soir-là, il doit remplacer son père, gardien de la piscine municipale. Tout se passe comme prévu, jusqu’au moment où le jeune homme entend des bruits inhabituels. Master of the classe Un film de Carine May et Hakim Zouhani

France, 2017, fiction, 24 min | Avec Sébastien Chassagne, Violaine Fumeau, Séverine Poupin Veque Berry est professeur des écoles dans un quartier populaire. Toujours vacataire, il souhaite être titularisé pour de bon. Cette journée va être décisive : il va se faire inspecter pour la première fois. La projection des courts métrages sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice. Carine May Carine May est auteure et réalisatrice. Elle travaille souvent en binôme avec Hakim Zouhani avec lequel elle a sorti le long métrage Rue des cités (2011). Ensemble, ils ont réalisé plusieurs courts-métrages comme La virée à Paname, Molii ou Master of the classe. Des comédies sociales qui dessinent les quartiers populaires d'aujourd'hui et surtout les gens qui y vivent. Leur long métrage La cour des miracles est sorti en septembre dernier.

