Rencontre avec Marguerite Abouet ( Le Grand Festival 2023) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée, 25 mars 2023, Paris. Rencontre avec Marguerite Abouet ( Le Grand Festival 2023) Samedi 25 mars, 16h30 Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Gratuit, réservation obligatoire et conseillée en amont sur le site. Marguerite Abouet – Aya de Yopougon Née à Abidjan, dans le quartier de Yopougon, Marguerite Abouet arrive à Paris à l’âge de 12 ans. Elle signe en 2005 Aya de Yopougon 1, qui remporte le prix du Premier Album au festival d’Angoulême. La saga ivoirienne dessinée par Clément Oubrerie est saluée par la critique et rencontre un succès considérable. Traduite en 15 langues, elle compte plus de 800 pages qui racontent une Afrique authentique, loin des clichés. Le dernier tome de la saga aborde des sujets sociétaux de tout ordre, des plus légers aux plus sérieux. La rencontre sera animée par la journaliste Sonia Déchamps. Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/547404340117 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Photo : Marguerite Abouet © Chloé Vollmer-Lo

