Rag’n Boogie (Le Grand Festival 2023) Samedi 25 mars, 16h00 Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Gratuit, réservation obligatoire et conseillée en amont sur le site.

Rag’n boogie, c’est la toute petite histoire d’une extraordinaire musique.

Lilo a 11 ans et demi. Il habite une petite ville où les injures et phrases toutes faites sur « les noirs et les arabes » sont de coutume. Alors, il les répète à son tour comme un jeu. Jusqu’au jour où il apprend le piano et qu’il fait une découverte : la musique qu’il aime, que ce soit le blues, le ragtime ou le boogie, a été inventée et jouée par des noirs…

En musique, mots et images, le pianiste virtuose Sébastien Troendlé donne vie à une foule de personnages. Tour à tour pianiste bluffant et conteur touchant, il nous emporte dans un voyage évoquant l’histoire des noirs américains, de leur musique et de leurs conditions de vie. Un spectacle salutaire pour toutes les générations.

La représentation sera suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.

Musée national de l'histoire de l'immigration – Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris

2023-03-25T16:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:10:00+01:00

Gommette Production – Rag’n Boogie avec Sébastien Troendlé