Filles-pétroles (Le Grand Festival 2023) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée, 24 mars 2023, Paris. Filles-pétroles (Le Grand Festival 2023) Vendredi 24 mars, 20h00 Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Gratuit, réservation obligatoire et conseillée en amont sur le site. Comme la chorégraphe, les danseuses Anoura Aya Labarest et Christelle Ehoué ont grandi à Abobo, quartier populaire d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Elles ont dû prendre (faire) place en déconstruisant une féminité assignée. Entre coupé-décalé, roukasskass et figures acrobatiques, Aya a gagné le surnom de « la Chinoise » en raison de la vitesse de ses mouvements, tandis que Christelle, par sa corpulence, est devenue « Gros camion », surnom qu’elle assume avec un charisme irrésistible. Leur rapport à la ville, leurs rêves et leurs féminités ont inspiré un duo de danse incandescent. Avec ces « Filles-Pétroles », Nadia Beugré propose un puissant portrait d’une jeunesse en feu.

Une rencontre entre l’équipe artistique et le public est organisée à l’issue de la représentation.

Dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-Marne 2023.

En coréalisation avec la briqueterie CDCN du Val-de-Marne. Musée national de l'histoire de l'immigration – Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris

2023-03-24T20:00:00+01:00 – 2023-03-24T21:30:00+01:00

© Black Icône Malan Ange-Gaël

