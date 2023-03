La Freak, journal d’une femme vaudou (Grand Festival 2023) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La Freak, journal d’une femme vaudou (Grand Festival 2023) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée, 22 mars 2023, Paris. La Freak, journal d’une femme vaudou (Grand Festival 2023) Mercredi 22 mars, 20h30 Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Gratuit, réservation obligatoire et conseillée en amont sur le site. La Freak (le monstre de foire, la marginale) interroge la notion d’altérité. Comment se faire une place dans un paysage si conventionnel quand on est aux antipodes de ces codes ? Quels corps, quelles femmes, quels imaginaires sont représentés dans les médias, les films et les plateaux de théâtre ?

Tour à tour, Sabine Pakora convoque des personnages tels qu’un réalisateur, un directeur de casting, une prêtresse vaudou ou encore une femme de ménage pour les mettre face aux clichés qu’ils représentent. Avec sensibilité et humour, elle nous raconte ici son histoire, un exemple de lutte contre le racisme et la grossophobie.

La représentation sera suivie d’une rencontre avec l’équipe. Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/557700516257 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T20:30:00+01:00 – 2023-03-22T21:40:00+01:00

2023-03-22T20:30:00+01:00 – 2023-03-22T21:40:00+01:00 Gratuit, réservation obligatoire et conseillée en amont sur le site.

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée Adresse 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 13 Age max 99 Lieu Ville Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée Paris

Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Freak, journal d’une femme vaudou (Grand Festival 2023) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée 2023-03-22 was last modified: by La Freak, journal d’une femme vaudou (Grand Festival 2023) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée 22 mars 2023 Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée Paris Paris

Paris Paris