Décodage (Le Grand Festival 2023) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée, 21 mars 2023, Paris. Décodage (Le Grand Festival 2023) 21 – 24 mars Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée À l’aide d’un power point récalcitrant et fantasque, elle pose les principaux enjeux d’un enseignement 3.0 et présente le prototype d’un jeu historique immersif et personnalisé.

Cobaye de sa présentation, elle se retrouve confrontée aux zones d’ombre de sa propre histoire et retrouve un souvenir fondateur : la lecture du journal d’Anne Frank. Écrit en dialogue constant avec des adolescents, Décodage s’attache particulièrement à la façon dont les jeunes perçoivent la vérité historique à l’ère des réseaux sociaux et des fake news.

Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique. Musée national de l'histoire de l'immigration – Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris

2023-03-21T10:30:00+01:00 – 2023-03-21T12:00:00+01:00

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T15:30:00+01:00 Lucie Jean

